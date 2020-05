Tous les jeudis à 17h03

Passeur d’art , une émission 100 % culturelle qui tente à vous offrir ce que vous pourriez aimer. Alain Bronckart et ses chroniqueurs partagent de façon ludique et décontractée, l’actualité florissante des artistes belges. Passeur d’art est dédiée à la promotion d’une culture proche des gens et met en exergue l’excellence de la production artistique d’aujourd’hui. Alain Bronckart et ses ""gouteurs"" reçoivent des artistes ainsi que des invités qui n’ont qu’une envie : partager leur amour des arts avec vous.