Patrice Thibaud, des Deschiens à la Comédie musicale

Il a commencé comédien et pantomime dans les spectacles de Deschamps et Makeieff. Ex-Deschiens à la silhouette dégingandée comme le Monsieur Hulot de Jacques Tati qu'il adore, Patrice Thibaud joue et met en scène des comédies musicales pas comme les autres, mélangeant flamenco, mime, humour et chorégraphie comme dans son dernier spectacle, Welcome, parvenant à faire rire pour mieux apprivoiser la mort. Rencontre avec un clown de la danse, pas triste du tout.