Patrick Bruel, "Ce soir on sort" l'album 2018 et la tour

Patrick Bruel enregistré en conférence de presse à Metz avant son concert au Zénith Plein air de Nancy en juin 2019. Patrick Bruel dit vivre avec "Ce soir on sort" sa plus belle tournée. Il chante 12 chansons de son nouvel album, tous ses plus grands succès et "quelques" pépites méconnues. La dernière date de sa tournée 2019 sera le 21 décembre à Bruxelles.