Patrick Tudoret - Monique Lefaucheur - Alexandre Blond

Ce vendredi Christophe Lagorce recevra le romancier-essayiste Patrick Tudoret qui évoquera une passion de 50 années, une relation faite de liberté et d'admiration: Juliette Drouet et Victor Hugo. Monique Lefaucheur viendra nous présenter l'édition 2020 de la Dictée de Tours, enfin notre plus futés des journalistes Alexandre Blond viendra lui nous parler de l'édition 2020 du City Guide.