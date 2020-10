16 octobre 1854: naissance d' Henri VEVER, orfèvre messin

Henri Jean Baptiste Eugène Vever né à Metz (Lorraine) le 16 octobre 18541 et mort en décembre 19542 à Noyers (Eure) est un joaillier, écrivain et collectionneur d'art français, rattaché au courant de l'Art nouveau. Il est aussi un bibliophile renommé et l'un des principaux collectionneurs d'œuvres d'art japonais d'avant guerre.