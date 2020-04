1747-1864 : Les mutations du port des Sables et du marin sablais

Comment les Sables-d’Olonne, premier port morutier de France sous Louis XIV, vont-ils devenir un port sardinier, avec ses conserveries et une nouvelle flotille au milieu du XIXe siècle ?

Les guerres maritimes de l’Empire marquèrent la fin des navires partant à la « Grande pêche » sur le banc de Terre-neuve. Avec l’invention Colin à Nantes en 1824, cette stérilisation de la sardine en boîte, la vie sablaise s’est transformée, « s’est métamorphosée ». Le nombre de sardiniers fut multiplié par neuf en l’espace d’un siècle : on recensait 25 chaloupes en 1763, elles seront 183 en 1864. Du coup tout change : les bateaux ne sont plus les mêmes, plus petits, avec des équipages plus familiaux. Le port a besoin de main-d’œuvre, et de nombreux maraichins, bretons ou charentais vinrent grossir les rangs de gens de mer. Ce virage de la « Grande pêche » à la « Petite pêche » fit émerger également de nombreux petits patrons pêcheurs, désormais propriétaires de leur embarcation, mais aussi des quartiers entièrement nouveaux à la Chaume, quartiers populaires et laborieux face de l’autre côté à une ville elle happée, au même moment, par la vie balnéaire.