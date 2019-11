1915-1918 : le combat oublié des chalutiers dragueurs de mines

Au prix de réels dangers, deux amis artistes, le peintre René Pinard et l’auteur nantais Marc Elder, prix Goncourt 1913, ont embarqué dans l’un de ces chalutiers réquisitionnés et ont livré une œuvre sur le vif. Une geste totalement oubliée aujourd’hui, et pourtant tellement vivante, puissante, angoissante qui aura permis en partie la victoire des alliés en 1918 en protégeant des mines l’acheminement des convois d’hommes, de matériel, et de vivres, nécessaires pour inverser le sort du premier conflit mondial.