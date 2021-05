48 heures de déluge

À Domène, une énorme masse de terre se détacha de la montagne et s'abattit sur une usine. La boue s'étendait sur de nombreuses propriétés, coupant la route, faisant d'une bonne partie du Gresivaudan un immense lac. Des éboulements de terrain se produisirent aussi dans le sud Isère. De nombreuses routes et voies ferrées furent coupées et l'eau s'étendit partout. Après cet événement, il fallut entreprendre de très nombreux travaux !