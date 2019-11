Alexandre Crépu

Il se lança dans la politique via le journalisme et fut directeur du "Patriste des Alpes". Ses édits étaient parfois redoutés.

Conseiller municipal de Grenoble il fut pendant 14ans rapporteur du budget puis est élu à l'assemblée constituante de 1849. Malgré ses charges nombreuses, il se livre à de multiples recherches scientifiques, negligeant la vie mondaine qui ne l'interessait pas. D'après ses proches, il était silencieux avec les médiocres, courtois et presque expansif avec les intelligents et d'un dédain tranquille avec les malhonêtes gens.