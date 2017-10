Alsace | Le festival d’art sacré de Saverne

Explication d’Albert Lorber, son président.

Le festival d’art sacré de Saverne a un quart de siècle.

Il propose tous les deux ans un programme très diversifié autour du sacré, cette année du 21 octobre 2017 au 8 janvier 2018. Au menu, l’exposition Réformation, 1000 ans de réformes de Saint-Augustin à Martin Luther, passionnant voyage proposé par le Frère dominicain Rémy Valléjo au Musée Municipal de Saverne, des concerts, une soirée cinéma, un opéra créé pour le 500è anniversaire de la Réforme, Luther ou le mendiant de la grâce.

Les organisateurs présentent leur festival : « Cueillir quelques notes sacrées distillées par le vent, plonger dans le Gange en une immersion mystique, écouter la grâce célébrée par le lyrisme d’un opéra, voyager en d’autres époques spirituelles, laisser se croiser les voix et le silence à la lecture d’un texte ou le temps d’une prière, accueillir l’émotion portée par l’accordéon et la harpe, la trompette et l’orgue, le cornet à bouquin et le glass harmonica, sentir tous les parfums réformateurs égrainés au fil des siècles, entendre les artistes d’aujourd’hui donner vie aux mélodies enfouies d’hier, voilà l’aventure à laquelle nous convie la nouvelle édition du Festival d’Art Sacré de Saverne et sa Région.

Croisement des langages, des langues et des âges, croisement des sensibilités religieuses, associations savoureusement insolites, échanges toujours bâtis autour de ces deux exigences : la qualité et le respect. Et l’on se surprend à prolonger le rêve, car l’audace de toutes ces rencontres élargit à l’infini le champ des possibles…

Expérience inouïe dont nous ne sortons pas toujours indemnes, pour notre plus grand bonheur. »

Pour découvrir l’ensemble du programme : http://festival-art-sacre-saverne.fr