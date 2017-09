Alsace | Visite au coeur de l’Horloge Astronomique de la cathédrale

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Ce film est le résultat d’un travail fructueux entre le Comité scientifique de l’Horloge Astronomique, la Fabrique de la cathédrale et la société « Inventive Studio ».D’une durée de 27 minutes, il permet de découvrir en 3D toute la complexité technique et théologique de cette « vieille dame ». Pendant 7 mois les auteurs, Stéphane Potier et Jean-Luc Weimar, ont travaillé à partir des plans originaux de 1834 de J.-B. Schwilgué et de centaines de photos numérisées en 3D pour faire découvrir « l’envers du décor ». D’une grande rigueur scientifique ces images permettent aux spectateurs d’entrer dans le mouvement du temps et des astres en se laissant porter par la magie de cette vénérable machine.