André Astoul, peintre de la foi et de l'Eglise

« Nous partagions la confiance de nos parents et toute notre vie était inondée de la lumière de la foi profonde qu’ils rayonnaient autour d’eux ». Cette citation c’est celle d’un des fils d’André Astoul, peintre vendéen bien connu, mort en 1950. Nous explorons le visage chrétien de la carrière de celui qui a su si bien peindre la Vendée de l’entre-deux-guerres, ses habitants et ses paysages. Une foi profonde, mais aussi des convictions, celle de la droite vendéenne, conservatrice et monarchiste, et surtout un réseau ecclésial et politique qui lui permettra d’obtenir des commandes et de faire vivre sa famille. Cet aspect majeur et constitutif de la vie d’André Astoul a été bien mis en valeur dans un récent article de la revue Recherches Vendéennes.