A Angers, l'ancien évêché abritera 19 appartements de luxe

Racheté par Prominvest en mai 2019, l'ex-évêché d'Angers sera divisé en 19 appartements. Ajout de balcons, restauration de la chapelle et du jardin : les travaux doivent débuter en décembre.

Il devait abriter une résidence sociale, ce seront finalement des appartements de luxe. Le projet de transformation de l’ancien évêché d’Angers se précise.

Inoccupé depuis 2015, le bâtiment situé place Monseigneur-Rumeau devait être racheté par l’association Habitat et Humanisme, mais le projet a échoué. L’ancien évêché a finalement été vendu par le diocèse d’Angers, en mai 2019, à l’entreprise Prominvest, un marchand de biens immobiliers angevin.

Respecter le style néo-classique du bâtiment

Après plus de trois mois de discussions avec la Ville et l’architecte des Bâtiments de France, car cet édifice est classé, le permis de construire a été déposé en septembre 2019. L’ancien évêché va devenir un immeuble de luxe de 19 appartements.

Construit au milieu du XIXe siècle, et bombardé cent ans plus tard, lors de la Seconde guerre mondiale, le bâtiment a dû être reconstruit à la fin de la guerre. Jalal Elage, le patron de Prominvest, assure que les travaux respecteront l’architecture du lieu.

Des balcons sur la façade arrière

« C’est une architecture néo-classique, c’est un palais à la toscane, donc on essaie de conserver l’esprit des lieux, explique-t-il. On va redonner un coup de jeune à ce bâtiment en mettant des balcons sur la façade arrière, qui est orientée plein sud. Chaque appartement aura le sien, en respectant le style architectural du lieu. »

Ce bâtiment de 1 200 mètres carré sera découpé en neuf appartements et un ou deux bureaux, avec vue sur le jardin. « Il restera classé jardin patrimonial, avec un engagement de le laisser en jardin à la française, insiste Jalal Elage. D’ailleurs, on est partis à la recherche des plans d’origine, aux archives du diocèse, pour respecter la création de ce jardin, et le refaire à l’identique. »

Retour aux sources pour le jardin

L’accès à ce jardin sera réservé aux résidents du rez-de-jardin, qui seront locataires, tout comme ceux du rez-de-chaussée. Les dépendances, datant respectivement des XVIe et XIXe siècles, abriteront dix appartements supplémentaires. Le prix de vente est estimé entre 300 000 et 400 000 euros, pour des appartements de 100 à 120 mètres carré.

Située à l’entrée du site, la chapelle sera conservée. « Le seul mur de l’ancienne chapelle qui est toujours debout, qui est en tuffeau, va être entièrement restauré, précise Jalal Elage. Aujourd’hui, on est à la recherche d’une statue de la Vierge pour remettre dans cette chapelle, afin de conserver l’âme des lieux et avoir un petit coin de recueillement. »

Les travaux doivent débuter en décembre 2019 ou janvier 2020, pour un emménagement des premiers occupants à l’été 2020.