Joyau des collections de la bibliothèque d'Angers, la Bible de St-Aubin, manuscrit du XIe siècle, vient d'être numérisée. Elle sera mise sur internet pour les chercheurs et le grand public.

C’est l’un des fleurons des collections de la bibliothèque municipale d’Angers. La Bible de Saint-Aubin vient d’être numérisée pour être mise en ligne. Commandé par les moines de l’abbaye Saint-Aubin, ce manuscrit remonte au XIe siècle.

Un livre lourd mais fragile

Ce livre est monumental : ses deux volumes, hauts de 50 cm, pèsent plus de 18 kg chacun. Leur couverture est faite de planches de bois et il a fallu plus de 300 peaux de mouton pour fabriquer leurs pages en parchemin.

Pour le numériser, la bibliothèque a donc fait venir un ingénieur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), un laboratoire du CNRS spécialisé dans les manuscrits anciens, doté d’une machine spéciale.

Une machine faite exprès

Sous la lumière blanche des LED, Gilles Kagan tourne délicatement les pages de la Bible, posée dans un berceau ouvert à 90°. « Le livre ne s’ouvrant pas à 180°, vous préservez vraiment la reliure de l’ouvrage », explique le photographe.

Il plaque deux vitres sur les pages pour les maintenir, avant de déclencher deux appareils photos, accrochés en hauteur et braqués sur le livre. « L’un photographie les pages de gauche, l’autre les pages de droite », explique-t-il.

Très haute définition

Les photos apparaissent alors sur deux écrans de contrôle, de part et d’autre du livre. Gilles Kagan vérifie que l’image est nette et que les couleurs sont bien conformes à la réalité.

C’est de la haute définition, on peut zoomer sur le moindre détail, comme les enluminures qui ornent les pages du milieu, celles qui séparent l’Ancien du Nouveau Testament. Elles sont attribuées à l’atelier de l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, près de Poitiers.

Des enluminures fantaisistes

« Ce sont des tables de correspondance canonique, qui montrent les points communs entre les textes des quatre évangélistes », explique Marc-Edouard Gautier, conservateur des collections patrimoniales de la bibliothèque d’Angers.

« Ce tableau est rehaussé de colonnades et d’arcatures monumentales, peintes en imitant le marbre, et animées de beaucoup de personnages fantaisistes, décrit-il. Les bases des colonnes, leurs chapiteaux sont remplacés par des personnages ou des animaux. »

Une source d'inspiration

« On a une autruche, un éléphant, un sanglier… énumère-t-il. Là il y a un personnage qui porte la colonne, on ne sait pas trop s’il est en train de la déstabiliser ou de la remettre en place. »

« C’est un motif qui a été peint vers 1100, et qu’on retrouve sur les voûtes de la collégiale Saint-Martin d’Angers, souligne-t-il. Il a donc inspiré, quatre siècles plus tard, un autre peintre angevin. » Dans ces pages, on trouve aussi un Christ en majesté, inspiré des peintures des absides des églises romanes.

120 manuscrits médiévaux numérisés

Comme la Bible de Saint-Aubin, 120 manuscrits médiévaux de la bibliothèque d’Angers vont être numérisés par l’IRHT d’ici à fin septembre. Ils seront mis en ligne pour les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier.

« Sur les manuscrits de Saint-Aubin, en trois ans, on a reçu une cinquantaine de chercheurs de dix nationalités différentes, donc c’est une collection qui rayonne réellement, souligne Marc-Edouard Gautier. Une fois numérisés, les manuscrits seront aussi moins manipulés, et donc mieux conservés. »

Le temps de traiter les images, la version numérique de la Bible de Saint-Aubin devrait être accessible au grand public fin 2021 sur Commulysse, le site patrimonial de la bibliothèque d’Angers.