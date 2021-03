Après le travail (les loisirs à la Belle Epoque)

Défilés carnavalesques qui supposait auparavant la construction de chars et leur décoration ; cavalcades qui exigeaient aussi beaucoup de préparation ; fêtes de plein-air organisées à la belle saison qui se terminaient souvent par un grand bal public ; fêtes foraines ; fêtes gymniques ; fêtes hippiques ; fêtes cyclistes ; concours de tir. Après le travail, les Dauphinois aimaient bien se promener. Et pour les grenoblois, le dimanche c'était souvent de longues promenades à Sassenage, le long du Furon ou aux cuves. Et ils se mirent à découvrir aussi le patinage.