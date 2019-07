Jean-Marie Pirot, connu sous le nom d'artiste d'Arcabas, né le 26 décembre 1926 à Trémery en Lorraine et mort le 23 août 2018 à Saint-Pierre-de-Chartreuse, est un peintre et sculpteur français.



Le Lorrain, devenu Chartroussin, était un artiste reconnu en France et à l'étranger d'art sacré contemporain.