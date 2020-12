Architecture et spiritualité : la Mosquée de Trélazé

On la voit de la rocade et d'aucuns pensent à une jardinerie . Mais coté jardin , c'est une étonnante facade où se dessinnent des arbres , et des calligraphies . Anne Bruneteaux-Dahhan , architecte installée aux Rosiers sur Loire , a , avec son époux , pensé cette architecture d'un lieu de culte , fréquenté et géré par l'association culturelle des musulmans de Trélazé . Elle explique comment elle a tenu compte de l'environnement local pour concervoir une architecture originale qui n'emprunte pas au style hispano mauresque de la Mosquée de Paris , et au traditionnel style oriental .Une oeuvre pour le temps présent .