Architectures religieuses et symboles - 23 octobre 2020 à 11:30

Joseph Bremond

Architecte de formation, Joseph est bénévole depuis 10 ans sur RCF Maguelone Hérault. Biterrois et passionné de randonnée, il aime le contact avec la nature, se balader dans la garrigue, la montagne. Dans ses émissions, Joseph a à cœur de faire "parler les pierres" et retrouver les intentions des constructeurs et commanditaires du patrimoine religieux en particulier.