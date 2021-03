Arnaud Prouvost : Le Moulin Barbotte à Nesle-la-Reposte

Depuis mars 2018, Xavier Prouvost est le gérant du Moulin Barbotte à Nesle-La-Reposte, dans le sud Marnais, à quelques kilomètres de l'Aube et de la Seine-et-Marne.. Apiculteur par passion, il a arrêté son activité professionnelle pour faire de l'apiculture son métier. La propriété du Moulin Barbatte propose de nombreuses activités pédagogiques pour les enfants. Il est ouvert du 1er avril au 30 septembre, ainsi que les jours fériés et les jeudis et vendredis pendant les vacances scolaires. Rendez-vous sur la page facebook : le moulin barbotte