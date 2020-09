Art contemporain : un chercheur angevin explore sa valeur

Le Marché de l'art contemporain a été exploré dans un livre par un économiste culturel angevin , Dominique Sagot Duvauroux . Il décline pour nous les artistes , les collectionneurs et les intermédiaires de ce marché ou la valeur dépend plus de la démarche du créateur , que de la réponse à des caonons artistiques . Passionnante découverte d'un monde , qui s'appuie en province , sur la " valeur vaporeuse" de dizaines d'artistes qui rendent la vie plus belle .