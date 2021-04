AURAREPPATRI 02/04

Le reportage du jour nous emmène ce soir dans le petit village de Saint-Romain-Lachalm en Haute-Loire... Certains habitants se sont mobilisés pour rencontrer les aînés du village afin d'écrire un recueil sur leurs anecdotes de vie. Et pour les partager avec le plus grand nombre, une grande fête a été organisée dans le village... avec notamment une rencontre entre les jeunes et les aînés. Reportage signé Cédric Bonnefoy.

Jean-Claude, Josiane et les bénévoles souhaitent remercier l'ensemble des personnes qui ont participé de prêt où de loin à ce recueil.