Aurélie FILIPETTI

Aurélie Filippetti, née le 17 juin 1973 à Villerupt1 en Meurthe-et-Moselle, est une femme politique et romancière française.



Membre des Verts, du Parti socialiste puis de Génération.s, le mouvement, elle est élue députée de Moselle en 2007, puis réélue en 2012.



Elle fut ministre de la Culture et de la Communication, du 16 mai 2012 au 25 août 2014 dans les gouvernements Ayrault I et II, puis Valls I.