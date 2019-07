AUTUN - Biennale - episode 3 - Will Menter

Dans ce 3ème épisode de "Plein Soleil", consacré à la Biennale d'Art sacré contemporain d'Autun, on va parler de musique avec Will Menter. Dans les jardins de l'evéché d'Autun où ces instruments, devenus sculptures sonores, s'admirent et tintinabulent, RFC en Bourgogne a recontré l'artiste