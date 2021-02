Aux origines du syndicalisme chrétien en Alsace

le syndicalisme chrétien a vu le jour à la fin du 19ème siècle, comme un des fruits de l’enseignement social de l’Eglise, inauguré, en 1891, par l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII !



En Alsace comme dans l’ensemble de la vallée du Rhin, les prêtres ont largement participé à la réflexion prospective et à l’expérimentation de solutions issues du catholicisme social pour faire face à la misère matérielle et morale touchant le monde ouvrier et les petits paysans !.



Et ainsi, ils ont aussi donné un coup de pouce décisif dans l’émergence des premiers syndicats chrétiens dont la CFTC a été, à partir de 1919, la déclinaison française…