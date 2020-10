Bagnoles de l'Orne 2 - Jean-Pierre Blouet

Et nous partons tout de suite à Bagnoles de l'Orne pour de nouvelles impressions normandes. Aujourd'hui nous rencontrons Jean-Pierre Blouet, bagnolais d'adoption depuis 35 ans et ancien directeur du CMPR, le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation. Il nous partage ses impressions sur ce complexe de pointe et sur cette ville qu'il connaît si bien, au micro de Guillaume Desanges.