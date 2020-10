Bagnoles de l'Orne 4 - Bertrand Daban

Partons maintenant pour un nouvel épisode d'impressions normandes. C'est Bagnoles de l'Orne que nous découvrons cette semaine et aujourd'hui, Clarisse Bois, notre journaliste, est partie à la rencontre de Bertrand Daban, directeur des thermes B'O resort. Bertrand Daban est un tout nouveau bagnolais puisqu'il s'est installé dans l'Orne il y a moins d'un an. C'est donc un regard neuf qu'il pose sur les thermes et sur toute la ville.