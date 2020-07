Balade à Fontenay le Comte, Ville d'art et d'histoire

Le Moyen-Age et la Renaissance ont doté la ville de Fontenay le Comte d'un patrimoine d'exception, qui lui vaut d'être labellisée Ville d'art et d'histoire depuis 2001. Pour cette émission l'Eté en Pays de la Loire, Fanny Brevet a rencontré Marie-Gabrielle Giroire, animatrice du patrimoine et de l'architecture de Fontenay, ville d'art et d'histoire. Elles nous emmènent à la découverte de la crypte romane, de la Place Belliard et de la Fontaine des Quatre-Tias.