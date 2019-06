Balade à ​Trèbes : une ville qui renaît

Ce samedi 25 mai, en direct sur RCF pays d’Aude, Trebes, Capendu et Floure étaient à la une de « Balades en pays carcassonnais ». Le centre ancien, l’église et ses corbeaux

colorés mais aussi les quais, le port, la place de la mairie, la maison des associations sont des signes de reconstruction, de renaissance. Trèbes est au carrefour de nombreuses

voies de communication : autoroute, routes, fleuve et rivières, canaux et voies ferrées. La ville permet donc, non seulement de découvrir ses propres merveilles, mais est aussi le

point de départ pour la visite de sites environnants. Valent aussi le détour, Capendu et Floure qui qui recèlent une variété de trésors : églises, chapelles et châteaux.

On a pu entendre dans l’émission : Eric Ménassi, maire, Marie Biel, Gérard Escande, Sophie Cabié-Bonzon, Felipe Escobar, Jacques Serres, Jean-Marc Lafon et Laetitia

Laroche pour Trèbes et Germaine Gineste, Noëlle Théophile pour Capendu. Ainsi a été mise en valeur la diversité et le potentiel touristique de ces communes.

Une exposition photo, dans le hall de la maison des associations, a été inaugurée. Le parrainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de

communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct sans parler du soutien de la « Semaine du Minervois »Vous pouvez retrouver

enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr et sur ceux des acteurs de l’émission. Pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr . . Vous retrouverez "Balades en

pays carcassonnais" le 29 juin à La Redorte et l'étang de Marseillette.