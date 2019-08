Balades à Aragon et St Martin-le-viel: Des pierres et des hommes

Après Saissac, le Val de Dagne, Montolieu, Lastours et le Mandats-cartes, Cabrespine et Limousis, Caunes et Rieux-Minervois, Fontiers-Cabardès, Villeneuve-Minervois ce samedi 30 mars, de 11h à 12h, Maison du Cabardès, salle haute, à Aragon. Il a été question de corbeaux, de tapisserie, de châteaux, de pierres sèches, de poésie, de VTT, de sentiers, de vin et d’une foule d’autres sujets.

Le parainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct, avec le partenariat média de la « Semaine du Minervois »

Vous pouvez retrouver enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr . Sur Facebook, vour trouverez la vidéo de l'émission.

Site internet de Villeneuve-minervois:

http://www.villeneuve-minervois.com