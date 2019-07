Balades à Arzens et à Villesequelande : Du terroir, à l'international

Tous les derniers samedi de chaque mois, la radio RCF réalise une émission en direct et en public d’un village du Pays carcassonnais. Après Saissac, le Val de Dagne, Montolieu,

Lastours et le Mas-Cabardès, Cabrespine et Limousis, Caunes et Rieux-Minervois, Fontiers-Cabardès, Villeneuve-Minervois, Aragon et St Martin le viel, Cuxac-Cabardès, Trèbes et Capendu, La Redorte et l’étang de Marseillettte.

Samedi 27 juillet, de 11h à 12h, dans le foyer municipal, place de l’Europe, à Arzens, émission en direct sur RCF ; entrée libre.

Il sera question de châteaux et d’églises, de vignes et de caves, de chemins et de marcheurs, de canal et de bateaux, de maison presbytérale, d’associations et de fêtes et d’une foule d’autres sujets, le tout sous le parrainage des fonds européens leader, du Pays de Carcassonne, Terre de séjours, de Carcassonne Agglo, Terres d'audace et de la Office de Tourisme de la Montagne Noire, Office de Tourisme Grand Carcassonne et en partenariat avec la « Semaine du Minervois »

Une exposition photo sur Arzens et Villesequelande dans le même lieu, complétera cette balade en pays Carcassonnais.