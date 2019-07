Balades à Arzens et à Villesequelande : A l’une le Chemin, à l’autre le Canal

Ce samedi 27 juillet, en direct sur RCF pays d’Aude, Arzens et Villesèquelande étaient à la une de « Balades en pays carcassonnais ». Nous avons découvert un gîte d’étape sur le chemin vers saint jacques, des chemins de photos, une vie associative avec une chorale, des estivales, des salons ouverts au territoire, une équipe de foot qui monte, un comité de jumelage dynamique et convivial, des caves, des crus pour Arzens. A quelques lieues de là, Villesèquelande nous offre son église et sa maison presbytérale, son ormeau de Sully et son port sur le canal, sans oublier des noisettes.

On a pu entendre dans l’émission, pour Arzens, Jean-claude Pistre, le maire ainsi que Jean-marie Detrey, Jacques et Béatrice Ourliac, Bertrand Sabadie, Jacques Moulis, Gilles Tanneau, Gilles Foussat et Christian Bellus, et pour Villesequelande, Bernard Jalabert, le maire, ainsi que Colette Denat et Alain Dediès.

Ainsi a été mis en valeur le potentiel touristique de ces communes, du Chemin de saint Jacques au canal du midi.

Une exposition photo, dans le foyer culturel, a été inaugurée.

Le parrainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct.Vous pouvez retrouver enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr et sur ceux des acteurs de l’émission. Pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr