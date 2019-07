Balades à Cabrespine, Limousis: un monde souterrain, mais pas que…

Ce dernier samedi d’Août, Cabrespine et Limousis étaient à la une de « Balades en pays carcassonnais » La radio RCF avait installé son studio mobile dans le jardin du presbytère, sur la terrasse du restaurant Caputspina. Découvrir et faire découvrir ces villages, les paysages en surface comme en profondeur, les acteurs passionnés, tel était l’objectif de cette émission en direct. On a pu entendre P Clergue et G Delaur, les maires, E Fabre et J-P Fernandez, guides, L Gallet, J Muratet, A Semat et P Rieussec, M-E Gardel, E Vogel ainsi que Taha et Mélanie du restaurant Caputspina. Ainsi a été mise en valeur une grande partie de la diversité passionnante et attachante de ces villages, de ses habitants pleins d’ambitions et de courage pour développer leur commune. Avec ces passionnés de spéléo, de randonnées, de culture ou de gastronomie, on a pu discuter stalactites, stalagmites et aussi d'aragonite, chauve-souris, métallurgie médiévale ou cassoulet.