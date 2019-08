Balades à Caunes-Minervois, Rieux-Minervois : on ne peut pas rester de marbre

Découvrir et faire découvrir la Commune de Caunes Minervois ses carrières de marbre de toutes les couleurs, son abbaye médiévale, des rues pittoresques, ses acteurs, apprécier la visite de l’église de Rieux, de son pont et de sa chapelle du bout du pont, se retrouver dans le calme et l’ombre de Notre Dame du Cros, tels étaient les objectifs de cette émission en direct.

On a pu entendre pour Caunes : Denis Adiveze, le maire, A. Dilax pour Les Marbrières de Caunes, Delphine Alberola pour l’abbaye, M. Pech pour sa maquette, M. Boyer et C. Vitalis pour le sanctuaire de ND du Cros, J L. Wallet avec Jazzo Caveau et B Taillandier de "La Cantine du Curé".

Sont intervenus pour Rieux-Minervois, B. Taillefer, adjointe au maire, E. Ceretto des "Les Théophanies" Colette Cuxac et JL Fenateu pour le "Point d'Information Touristique Rieux Minervois-Aude" et l’église et enfin L Arnal pour la coopérative "Alliance Minervois SCAV". Les vendanges d’informations et de bonne humeur ont été abondantes.

Ainsi a été mise en valeur une grande partie de la diversité passionnante et attachante de ces communes pas comme les autres. Une exposition photo a été inaugurée. Le soutien du Pays de Carcassonne, Terre de séjours, de Carcassonne Agglo, Terres d'audace, de la Communauté de Communes de la Montagne Noire et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct. Office de Tourisme de la Montagne Noire Office de Tourisme Grand Carcassonne

Un partenariat à été mis en place avec "Semaine du Minervois"