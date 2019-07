Balades à Fontiers-Cabardès : Fraîcheur, calme et sérénité

Découvrir et faire découvrir Fontiers Cabardès, la « perle de la

Montagne Noire », avec son château et son église, avec ses fontaines et ses lavoirs, ses vaches et ses moutons, apprécier le charme du moulin à papier, dernier survivant en activité des moulins à eau de la montagne, faire soi-même sa feuille de papier à partir de chiffons ou de lin, tels étaient les objectifs de cette émission en direct. On a pu entendre :

Gilbert Plagnes, le maire, nous présenter sa commune, Mireille Rebola, nous traiter du projet de village jardin, Jean claude Capéra, nous emmener, sur le sentier des fontaines, André Durand nous partager sa passion du papier. Mesdames Amar et Jimenez, messieurs Boutin, Gaulier, Aulard, Marié, Avignon et Chaigneau ont développé tous les aspects de la vie associative et économique de Fontiers et du moulin à papier. Les collectes d’informations et de bonne humeur ont été abondantes.

Ainsi a été mise en valeur le calme, la sérénité et la fraîcheur de ce coin de Montagne Noire où il fait bon vivre et se ressourcer. Une exposition photo a été inaugurée.

Le parainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct, avec le partenariat média de la « Semaine du Minervois »

Vous pouvez retrouver enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr . Sur Facebook, vour trouverez la vidéo de l'émission. Le mois prochain ce sera le tour de Villeneuve-Minervois.