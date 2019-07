Balades à La Redorte : une histoire d’eau et de convivialité

Ce samedi 29 juin, en direct sur RCF pays d’Aude, La Redorte et l’étang de Marseillette étaient à la une de « Balades en pays carcassonnais ». Le canal du midi et son épanchoir, le port et sa maison mais aussi un ancien pont de chemin de fer, un pressoir, des écoles, une église, des sentiers et des

jeudis en fête sont des signes de vitalité, de convivialité pour La redorte. A quelques lieues de là, Puicheric, son église et son château, l’étang de Marseillette, ses producteurs, son histoire démontrent la constante persévérance de l’homme à améliorer son milieu naturel.

On a pu entendre dans l’émission, pour La Redorte: Pierre-Henri Ilhes, maire, Sophie Cabié-Bonzom, directrice de l’office de tourisme du grand Carcassonne, Cathy Ilhes, Christian Magro, Jean Vidallier, Séverin Tressoldi et pour l’étang de Marseillette : Christophe Monié, Philippe Mercier, Gisèle Carbou et Domenica Gouze. Ainsi a été mis en valeur le potentiel touristique de ces communes du canal à l’étang. Une exposition photo, au premier étage de la maison du port, a été inaugurée.

Le parrainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct sans parler du soutien de la « Semaine du Minervois ». Vous pouvez retrouver enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr et sur ceux des acteurs de l’émission. L’émission est rediffusée le 6 juillet de 11h à midi. Pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr . Vous retrouverez "Balades en

pays carcassonnais"; le 27 juillet à Arzens et Villesequelande.