Balades à Montolieu : A livre ouvert

Ce dernier samedi de juin, Montolieu était à la une de « Balades en pays carcassonnais »

La radio RCF avait installé son studio mobile dans la salle polyvalente. Découvrir et faire découvrir Montolieu, ses paysages, ses monuments et ses acteurs, tel était l’objectif de cette émission en direct.

On a pu entendre B Lauret, le maire, Jeanne Etoré et Claire Taoussi pour le village du livre, Max Delperrier et sœur Marie pour St roch et l’Epahd, Christian Golay pour la photo, Gilles Gavrel pour les libraires, Harillo pour les peintres, Sébastien Ducrocq pour la musique, Emile Poutou pour l’agriculture et Nicolas Rougé pour ses cactus.

Ainsi a été mise en valeur une grande partie de la diversité passionnante et attachante de cette commune pas comme les autres.

Une exposition photo a été inaugurée dans la salle polyvalente. Le soutien du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct.