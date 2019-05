Balades à Trèbes: Entre canal et église

La bourgade originelle s’était établie avant le Moyen-Age sur une butte, non loin de la confluence de l’Aude et de l’Orbiel. Vers l'an 1100, le premier nom par lequel on a désigné le village fut « TRESMALS » : cette appellation inspira le blason représentatif de trois maillets. Vers 1 220 à la suite d’un calembour placé sous le signe de l'optimisme, à TRES MALS on préféra TRES BES. Le nom de la cité changea pour aboutir au nom actuel de Trèbes et à un blason avec... trois B.



L’histoire de Trèbes est marquée, à travers les siècles par une série d’événements qui ont accéléré sa transformation :



- La construction du Canal du Midi au XVIIème siècle

- L’établissement de la voie ferrée Bordeaux-Sète au XIXème siècle

- La monoculture de la vigne à partir de 1860

- Le développement du trafic routier sur la R.N 113 à partir des années 60







Bénéficiant de la proximité de Carcassonne et de sa situation géographique et routière, TREBES prend véritablement son essor après 1960. C’est aujourd’hui une ville dynamique, la 6ème du département, avec 6 500 habitants. Elle poursuit son expansion et possède, outre son patrimoine historique, toutes les infrastructures adaptées à une activité économique tournée vers l'avenir.