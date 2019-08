Balades à Villeneuve-minervois: Des truffes aux brebis

Villeneuve-Minervois est situé dans un riant vallon, à l'entrée de la vallée de la Clamoux, au pied de la Montagne Noire, au commencement de la plaine minervoise.



Villeneuve-minervois



L'origine de Villeneuve se situe après la fin de la croisade albigeoise, quand les chanoines du Chapitre Saint-Nazaire reçurent en don les biens confisqués aux hérétiques situé dans le terroir du petit village de Saint-Etienne de Clamous. Ils firent alors édifier un puissant château-fort, sentinelle vigilante gardant l'entrée de la vallée de la Clamoux. Des habitations adossées au château formèrent peu à peu un petit bourg, qui fut entouré d'un mur d'enceinte et protégé par de larges et profonds fossés. Cette enceinte primitive fut agrandie, probablement au XIIIe siècle, pour englober la Ville Neuve. D'où le premier nom du village : Villeneuve-les-Chanoines.



Depuis 1750, Villeneuve est un village vigneron dont les vins sont aujourd'hui classés parmi les meilleurs crus du Minervois. Depuis quelques années l'activité autour de la truffe noire (tuber melanosporum) prend de l'essor et fait l'objet de plusieurs marchés en période hivernale dont la renommée ne cesse de s'étendre...



Le parainage du Pays carcassonnais, de Carcassonne Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a permis la réalisation de ce direct, avec le partenariat média de la « Semaine du Minervois »

Vous pouvez retrouver enregistrements et photos sur le site de la radio : www.rcf.fr pour tous renseignements : rcf.aude@rcf.fr . Sur Facebook, vour trouverez la vidéo de l'émission.

Site internet de Villeneuve-minervois:

http://www.villeneuve-minervois.com