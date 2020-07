Ballade à Nevers, une petite ville de Bourgogne

LANCEMENT :



PODCAST :



Radioguidage vous emmène aujourd'hui dans une petite ville de Bourgogne. Une balade en vélo TOUK TOUK à assistance électrique, un nouveau mode transport à Nevers, écologique et innovant, qui vous emmènera :



- à la Cathédrale à la rencontre entre autre du plus grand ensemble de vitraux contemporains d'Europe,



- puis dans les rues où un ancien maître faïencier vous contera les heurs et malheurs de cette activité vieille de 5 siècles à Nevers,



- Enfin au "sanctuaire Sainte Bernadette" où le recteur et le directeur utiliseront vos 5 sens pour vous la faire découvrir ... c'est original !



Laissez vous radioguider dans NEVERS au micro de Marie-Odile LE GALLOU



DESANNONCE :



Radio guidage était aujourd'hui à Nevers en Bourgogne au micro RCF NIEVRE, de Marie Odile Legallou.