Bérangère la bergère vient s’installer tous les hivers dans le massif de la Clape avec ses 3000 brebis et ses 2 chiens de troupeau. Elle navigue entre Fleury d’Aude, Armissan et Vinassan. Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée l’aide à s’installer et soutien son action primordiale pour entretenir le massif et lutter contre les incendies.



Une carte postale sonore proposée par Alice Roy