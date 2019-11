Bernard ARBUS, musicologue et pianiste concertiste

Lauréat de l’école normale supérieure de musique de Paris, deuxième prix au concours international de Montevideo, agrégé de l’université, titulaire d’un mastère de musicologie à l’école normale supérieure de Paris et d’une licence de lettres de l'université de Paris 4, Bernard Arbus est professeur de didactique musicale à l’Ecole Supérieure de Pédagogie et d'Education d’Aquitaine, pour le master MEEF du premier et second degrés.

Il a donné de nombreux récitals, en Europe et aux Etats-Unis et a consacré deux enregistrements aux œuvres pianistiques de Dom Clément Jacob (1908-1976), pour les labels Lira d'Arco et Calliope, salués et récompensés par les revues spécialisées en France et à l'étranger (Diapason, Classica, Le monde de la musique, Record Geijutsu, Platéa, Piano international)



Ses concerts et récitals font toujours une large place aux compositeurs oubliés, français et étrangers comme Dom Clément Jacob, Gabriel Grovlez, Théodore Dubois, Josep Soler et bien d'autres dont les œuvres, pourtant magnifiques, restent injustement délaissées.



Partageant son temps entre l'enseignement, la recherche, les conférences et les concerts, il tente de faire partager et comprendre les valeurs fondamentales et archétypales de la musique à travers l'éclairage et l'exégèse des œuvres qu'il exécute.



Son domaine de recherche est celui de l'apprentissage du piano et ses effets sur le vieillissement cognitif de la personne âgée, notamment par la création d'une méthode adaptée destinée aux seniors.