Betz le château

Posséder un bien de prestige, c'est à la fois une chance et une lourde responsabilité. Parfois on en hérite, car la famille le possède déjà depuis longtemps et donc cela se fait comme une sorte de tradition voire comme une mission. Mais aujourd'hui nous avons à faire à une situation tout à fait différente car M.et Me Deckers ont choisi d'acheter Bezt le Château. Ils sont Tourangeaux ? Non, ils arrivent de Liège en Belgique, et ont décidé de se lancer dans une aventure.