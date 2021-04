BREUGEL L'ANCIEN

Pieter Bruegel l'Ancien était l'artiste le plus important de la peinture de la Renaissance néerlandaise et flamande , un peintre et graveur , connu pour ses paysages et ses scènes paysannes.

Il a été un pionnier dans la mise au point de ces deux types de sujets dans les grandes peintures. Il a eu une influence formatrice sur la peinture hollandaise de l'âge d'or et plus tard sur la peinture en général dans ses choix novateurs de sujets, en tant que l'un de la première génération d'artistes à grandir lorsque les sujets religieux avaient cessé d'être le sujet naturel de la peinture.