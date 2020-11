Bruxelles sous les pavés - 15 décembre 2020 à 15:30

Le mardi à 15h30 et 19h30, le dimanche à 14h

L'émission hebdomadaire qui vous aide à comprendre l’histoire et le développement de notre belle capitale depuis son implantation au bord de la Senne il y a un millénaire. Comme si vous y étiez, le récit par étapes de l’urbanisation de Bruxelles. Pour nous en parler, Thierry Demey, l’auteur des guides Badeaux qui comprend déjà 13 volumes consacrés à des thématiques bruxelloises variées autour d’un fil rouge (quartier européen, œuvre de Léopold II, le canal et le port, les parcs, les transports publics, etc.). Il répond aux questions de Rosario Canavate, passionnée par l’histoire de la capitale.