Carnaval, Pierrot et Arlequin

L'opposition entre Carême et Carnaval se traduit en peinture par des scènes connues, en particulier chez les Flamands. Au XVIII°s, le carnaval de Venise célèbre et codifié se cahe derrière le masque de la Comédie, tandis que plus près de nous, la peinture de Cézanne et Picasso laisse pointer la mélancolie d'un lendemain de fête...