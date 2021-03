Caroline de Navacelle : les œuvres angevines de son Musée !

Elle est conférencière des Musées Nationaux et a travaillé à Orsay , l'Orangerie ... revenue en Anjou , elle décrypte aujourd'hui les œuvres qu'elle repère dans les Musées d'Angers pour le large public de l' Université Catholique de l' Ouest . Au micro de Cher Patrimoine, elle explique ce qu'est sa mission , rendre lisible les œuvres d'art ; et dit ses coups de cœur : Monet ... et Basquiat . A Angers , elle a découvert une œuvre d'un flamand , et un Boticelli notamment . Allons sur ses traces à la découverte des pépites de notre patrimoine local.