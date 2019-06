Carte postale - 12 juillet 2019 à 18:30

Pascale Michotte

Animatrice sur RCF Lorraine Nancy depuis sa création, Pascale Michotte s'est spécialisée dans l'actualité diocésaine avec ses magazines "Église en marche" et "Hic et Nunc" (tous les jours à 12h15 et 19h15). Elle anime également depuis septembre 2012 le magazine de proximité de RCF Lorraine "Bonjour chez vous !", en direct du lundi au vendredi de 11 à 12h.