Catastrophes à Voiron et à Sassenage

Le dimanche 6 juin 1897, une épouventable catastrophe s'est abattue subitement sur Voiron, semant les ruines et privant de travail des milliers d'ouvriers. Grossi par des pluies torrentielles, le torrent de la Morge déborda furieusement et détruisit tout sur son passage : maisons écroulées, deux ponts emportés, usines en partie détruites. Des dégâts très imlportants furents constatés en amont et en aval de Voiron. Le même jour, une catastrophe de grande ampleur s'est produite à Sassenage : une tronche d'eau s'est abattue sur le Sornin et a dévalé de la montagne jusqu'à Sassenage, emportant tout sur son passage : rochers, arbres, terre...