Cathédrale Saint-Pierre à Montpellier : histoire et architecture

Surnommée « fort Saint-Pierre » à sa construction, la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier a connu un passé mouvementé. Tout commence par la chapelle du monastère-collège Saint-Benoît et Saint-Germain, fondée en 1364 par le pape Urbain V. Après avoir été endommagée lors des guerres de religion (1567), la cathédrale a été reconstruite sous Louis XIII, réaménagée au XVIIIe. Enfin, à partir de 1855, l'architecte du diocèse et des Monuments historiques Henry Revoil (1822-1900),fut chargé de remonter la tour-clocher Saint-Benoît, d’ajouter un transept et de refaire le chevet en l’enrichissant de 12 chapelles rayonnantes. Redécouvrons la cathédrale de Montpellier au coeur de l' Ecusson, monument le plus visité de la ville.