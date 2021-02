Cendres et Pénitence !

L'entrée en Carême se fait par le mercredi des Cendres au lendemain de Mardi-Gras. Les Cendres, témoignage de pénitence, de deuil, de tristesse, sont le début du chemin de conversion qui nous conduit à Pâques. La Pénitence c'est le jeûne et donc, aussi, l'essor de la pêche et des viviers car le poisson, et surtout le hareng, règne sur les tables.